  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB öğretmenlerin mesleki çalışma haftası ne zaman?
Eğitim

MEB öğretmenlerin mesleki çalışma haftası ne zaman?

MEB’in aldığı karar üzerine yarı yıl tatilinin 3 hafta süre olarak yapılacağı duyuruldu. MEB, bunu uygularken de Nisan ayında belirlenen ara tatilin de yarı yıl tatiline eklendiğini belirtti. Ara tatillerde öğrenciler izinli olsalar da öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları olmaktadır. Peki, konuya ilişkin MEB tarafından açıklama yapıldı mı? MEB öğretmenlerin mesleki çalışma haftası ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:47:00 -
MEB öğretmenlerin mesleki çalışma haftası ne zaman?

MEB’in aldığı karar üzerine yarı yıl tatilinin 3 hafta süre olarak yapılacağı duyuruldu. MEB, bunu uygularken de Nisan ayında belirlenen ara tatilin de yarı yıl tatiline eklendiğini belirtti.

Ara tatillerde öğrenciler izinli olsalar da öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları olmaktadır.

MEB öğretmenlerin mesleki çalışma haftası ne zaman?

MEB yarıyıl tatili başladığı halde üçüncü hafta (8-12 Şubat) ya ilişkin bir açıklama yapılmadı. MEB'in programı bir an önce açıklaması bekleniyor.

MEB'in bu sessizliği soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bazı illerde bu hafta içerisine ilk yardım seminerleri düzenlendiği bilgileri verilmektedir.

657 sayılı yasaya göre öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmemektedir. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı! Kanser hücrelerini uyandırıyor
Sağlık

Uzman isim açıkladı! Kanser hücrelerini uyandırıyor

Bazı bireylerde örtülü strese rastlandığını ifade eden Pskiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Örtülü stres, duygularını bastıran kişilerde ço..
Ünlü ekonomist Jeremy Grantham'dan 2021 için yeni uyarı!
Ekonomi

Ünlü ekonomist Jeremy Grantham'dan 2021 için yeni uyarı!

Borsa uzmanı Jeremy Grantham, borsalardaki balonun birkaç ay içerisinde patlayacağı konusunda uyarıda bulundu. Goldman Sachs’tan yapılan açı..
Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım
Dünya

Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım

Türkiye'nin Pakistan ile kurduğu yakın ilişkilerden rahatsızlık duyan Hindistan, birçok bölgede aleyhimize adımlar atıyor. Ege'de Yunanistan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay