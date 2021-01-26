MEB’in aldığı karar üzerine yarı yıl tatilinin 3 hafta süre olarak yapılacağı duyuruldu. MEB, bunu uygularken de Nisan ayında belirlenen ara tatilin de yarı yıl tatiline eklendiğini belirtti.

Ara tatillerde öğrenciler izinli olsalar da öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları olmaktadır.

MEB öğretmenlerin mesleki çalışma haftası ne zaman?

MEB yarıyıl tatili başladığı halde üçüncü hafta (8-12 Şubat) ya ilişkin bir açıklama yapılmadı. MEB'in programı bir an önce açıklaması bekleniyor.

MEB'in bu sessizliği soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bazı illerde bu hafta içerisine ilk yardım seminerleri düzenlendiği bilgileri verilmektedir.

657 sayılı yasaya göre öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmemektedir.