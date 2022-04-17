MEB öğretmen ataması yapılacak mı? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öğretmen ataması ne zaman?

İkinci ara tatilin sona erecek olması nedeniyle 18 Nisan’da öğrenciler bir kez daha ders başı yapacak. 17 Haziran’da karnelerin alacak olan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkartacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması yapıp yapmayacağı konusunda öğretmen adayları merak içinde.

2022-203 öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında gerçekleşecek olan öğretmen ataması ne zaman olacak sorusunun cevabını verdi. Öğretmen atamalarıyla ilgili Bakan Ziya Selçuk bir açıklamada bulundu. 20 bin öğretmenin atamasıyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

İkinci öğretmen atamalarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcında yeni atamaların yapılması bekleniyor.