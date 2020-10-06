MEB kazanım nedir? | Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yerleştirme Kursları bünyesinde öğrencilere kavrama ve tekrar testleri imkanı sağlıyor. Peki, MEB kazanım testleri nasıl çözülür?

MEB kazanım testleri

ODSGM internet sitesinden öğrenciler beceri temelli testlerine, kazanım kavrama testlerine, tekrar testlerine ve örnek sorular arşivine ulaşabiliyor.

MEB kazanım yeni testler

MEB kazanım matematik testleri | Öğrenciler ODSGM internet sitesine giriş yaparak testlere ulaşabilir. Öğrenciler siteden bereci, kavrama, tekrar testlerinin konularına göz atıp arzu ettikleri testleri çözebilir. Siteden soruların cevaplarını da ulaşarak konuları pekiştirme imkanı bulabiliyor.

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MEB kazanım e sınav

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yerleştirme Kursları internet sitesinden zaman zaman e sınavlar yapılıyor. Söz konusu sınavlarla ilgili bilgi ve sınav sonuçları için ODSGM internet sitesine göz atabilirsiniz.

MEB kazanım e kurs

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciye e kurs imkanı sağlıyor. Kurs başvuru tarihleri ve başvuru adımlarını MEB internet sitesinden takip edebilirsiniz.

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