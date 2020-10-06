MEB kazanım
Kazanım kavrama testleri | Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yerleştirme Kursları bünyesinde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sınıflar için kavrama testleri sunuyor. Peki, MEB tekrar testleri nasıl yapılır? | MEB kazanım testi çöz | MEB e kurs kayıt.
MEB kazanım nedir? | Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yerleştirme Kursları bünyesinde öğrencilere kavrama ve tekrar testleri imkanı sağlıyor. Peki, MEB kazanım testleri nasıl çözülür?
MEB kazanım testleri
ODSGM internet sitesinden öğrenciler beceri temelli testlerine, kazanım kavrama testlerine, tekrar testlerine ve örnek sorular arşivine ulaşabiliyor.
MEB kazanım yeni testler
MEB kazanım matematik testleri | Öğrenciler ODSGM internet sitesine giriş yaparak testlere ulaşabilir. Öğrenciler siteden bereci, kavrama, tekrar testlerinin konularına göz atıp arzu ettikleri testleri çözebilir. Siteden soruların cevaplarını da ulaşarak konuları pekiştirme imkanı bulabiliyor.
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MEB kazanım e sınav
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yerleştirme Kursları internet sitesinden zaman zaman e sınavlar yapılıyor. Söz konusu sınavlarla ilgili bilgi ve sınav sonuçları için ODSGM internet sitesine göz atabilirsiniz.
MEB kazanım e kurs
Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciye e kurs imkanı sağlıyor. Kurs başvuru tarihleri ve başvuru adımlarını MEB internet sitesinden takip edebilirsiniz.