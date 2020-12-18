Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Ara tatil tarihlerinin de belli olduğu açıklamada sınavlara ilişkin detaylara da yer verildi. Peki, İlkokul, Ortaokul, Lise sınavları nasıl yapılacak? Sınavlar yapılacak mı? Sınavlar iptal mi oldu? işte detaylar…

MEB İlkokul, Ortaokul, Lise sınavları nasıl yapılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ilkokullarda sınavlar yapılmayacak. İlkokul öğrencilerine derse katılım notları ile karne puanları verilecek.

Ortaöğretim ve liselerde sınav değerlendirmesi ilk döneme ait yazılı ve uygulama, performans puanları üzerinden yapılacak. Sınav notuna sahip olmayan şubelerde ise, sosyal mesafe kuralına uygun olarak okullarda azaltılmış gruplarla sınav gerçekleştirilecek.

İsteyen ortaöğretim öğrencileri, 28 Aralık tarihine kadar velilerinin okul yönetimine başvurması üzerine kendi okuluyla aynı türde bulması koşuluyla bulunduğu ilde sınava girebilme imkanı olacak.