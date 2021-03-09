MEB ikinci dönem AÖL sınav tarihleri belli mi? İkinci dönem AÖL sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi kayıt ve ders seçimi işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini AÖL 2.dönem sınav tarihlerine çevirdi. Açık lisede 1.dönem sınavlarını olan öğrenciler sınav sonuçlarını beklerken ikinci dönem sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. İkinci dönem AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, MEB ikinci dönem AÖL sınavları ne zaman?
AÖL sınav tarihlerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Açık lisede 1.dönem sınavlarını olan öğrenciler sınav sonuçlarını beklerken ikinci dönem sınav tarihlerini de araştırmaya başladı. Peki, MEB ikinci dönem AÖL sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi kayıt ve ders seçimi işlemleri sona erdi. Söz konusu işlemlerini yapan öğrenciler, AÖL 2.dönem sınavlarına girebilecek. Kayıt ve ders işlemlerini tamamlayan öğrenciler gözlerini AÖL 2.dönem sınav tarihlerine çevirdi. MEB ikinci dönem AÖL sınavları ne zaman?
MEB ikinci dönem AÖL sınavları ne zaman?
AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi açık lisede okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL 2.dönem sınavlarının, 27 Mart - 28 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor. AÖL 2. dönem sınav tarihleri henüz netleşmedi.