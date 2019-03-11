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MEB güvenlik alımı 2019 | Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için hazırlanan proje kapsamında 20 bin güvenlik görevlisi-bekçi alımının yapılacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan üçlü protokol ile okullarda 5 bin 329 polis, 1.506 jandarma ve 20 bin güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 26 bin 835 personelin görev yapacağı açıklandı. MEB bekçi alımlarının İŞKUR TYP üzerinden alınması bekleniyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:18
MEB güvenlik alımı 2019 | Okullara güvenlik alımı ne zaman başlayacak 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için hazırlanan proje kapsamında 20 bin güvenlik görevlisi-bekçi alımının yapılacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan üçlü protokol ile okullarda 5 bin 329 polis, 1.506 jandarma ve 20 bin güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 26 bin 835 personelin görev yapacağı açıklandı. MEB bekçi alımlarının İŞKUR TYP üzerinden alınması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB 20 bin güvenlik görevlisi alımı Mart ve Nisan ayları içerisinde gerçekleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı güvenlik görevlerinin işlerinin öneminden bahsedip Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesini hayata geçirecek. Milli Eğitim Bakanlığı MEB için hazırlanan proje kapsamında 20 bin güvenlik görevlisi alımı Mart ve Nisan ayı içerisinde yapılacak. MEB güvenli okul güvenli gelecek projesi kapsamında alınacaklar ülke geneli okullara yerleştirilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem programı kapsamında okullara 20 bin bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan üçlü protokol ile okulların çevresinde polislerin görevlendirilmesi ve okullara özel güvenlik görevlisi alımı için adım atılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Esnaf buluşması programında yaptığı konuşmada yakalanan uyuşturucu miktarını açıklarken uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan özverili çalışmayı da anlattı. Okullara güvenlik görevlisi veriyoruz diyerek hem ikinci 100 günlük eylem planına hem de üç bakanlık tarafından imzalanan üçlü protokole atıfta bulunan Bakan Soylu "polislerimize talimat verdik, okul etrafında uyuşturucu satıcısı tespit ederseniz ayağını kırın dedik" ifadelerini kullandı.

26 bin 835 personel alımı yapılacak

3 Bakanlık arasında eğitim dönemi protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında bakanlığa bağlı olan resmi okullarda 5 bin 329 polis, 1.506 jandarma ve 20 bin güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 26 bin 835 personelin görev yapacağına değinildi. Bahsi geçen protokol gereği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okulların bakımı, temizliği, onarımına yönelik 60 bin kişilik güvenlik hizmetleri için ise 20 bin kişilik Toplum Yararına Programlar düzenlendi. Okul güvenliği için alımların İŞKUR TYP üzerinden önümüzdeki günlerde alımların yapılacağı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:18
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