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Eğitim MEB-EKYS soru kitapçığı yayımlandı
Eğitim

MEB-EKYS soru kitapçığı yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 14:43:00 -
MEB-EKYS soru kitapçığı yayımlandı

MEB-EKYS sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına " ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

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