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Eğitim MEB EBA öğretmen canlı seminerlerine nasıl katılınır?
Eğitim

MEB EBA öğretmen canlı seminerlerine nasıl katılınır?

EBA giriş ekranı, seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programı içerisinde 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap etmesi de bulunuyor. Peki, MEB EBA öğretmen canlı seminerlerine nasıl katılınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:43:00 -
MEB EBA öğretmen canlı seminerlerine nasıl katılınır?

Geçtiğimiz günlerde bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinde kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi seminer programı kapsamında öğretmenleri saat 10.10’da EBA'dan canlı yayına davet etmişti. Bu paylaşım sonrası birçok öğretmen EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? sorusu merak kazandı.

MEB EBA öğretmen canlı seminerlerine nasıl katılınır?

Öğretmenler sisteme; kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Okullar ne zaman açılacak?

Bu sene Kasım ayında uygulanan ilk ara tatil,

16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Yüz yüze eğitime geçişine karar verilen sınıflar yine belirli günlerde okullarına gitmeye devam edecek.

 

 

 

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