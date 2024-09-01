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Eğitim MEB duyurmuştu! Okullarda yeni dönem! Yarın resmen başlıyor
Eğitim

MEB duyurmuştu! Okullarda yeni dönem! Yarın resmen başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-01 07:43:00 -
MEB duyurmuştu! Okullarda yeni dönem! Yarın resmen başlıyor

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum programı yarın başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

 

Öğrencileri yarından itibaren uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Tüm sınıf ve kademelerde ise yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler için uzmanlar, anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini, okula yönelik çocuklarıyla sohbet etmelerini öneriyor.

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