MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda ilk kez bu ders işlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere finansal okuryazarlık kazandırmayı amaçlayan yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda yarın birinci ders saati “finansal okuryazarlık dersi” olarak işlenecek.

YASADIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR TEHLİKESİ DE ANLATILACAK

Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliği yapılan çalışmalarda, finansal okuryazarlık derslerinin yalnızca bütçe planlama ve kaynak yönetimi konularını kapsamakla kalmayıp, dijital dünyanın finansal risklerine de dikkat çekeceği vurgulandı. Derste, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı öğrencilere uyarılar yapılacak, teknoloji ve dijital platformların hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli kişiler için riskler oluşturabileceği anlatılacak.