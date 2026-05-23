Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza uygulanacak. İşte detaylar...

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN TARZINI YANSITIYORDU

Kafaya bir tas konularak, dışarda kalan kesimlerin kesilmesi nedeniyle “Tas kafa” denilen bu tarz, geçmişte pek rağbet gören bir model değildi. Ancak, bazı diziler ve suç örgütü üyelerinin bu modeli benimsemesi nedeniyle yaygınlaştı.

Latin ülkelerinden yayıldığı sanılsa da, bu saç modeli çok eskiden beri Türkiye'de biliniyor. Berbere gitmek yerine, çocuğun başına bir tas konulur, geri kalan kısım ise makas veya varsa tıraş makinası ile kesilirdi.

Kimi zaman bu saç kesimi, saçlarda zararlı böceklere karşı bir önlem olarak bile uygulandı. Anadolu'da seyyar berberler bu tarz saç keserdi ve bit gibi böceklerin kulak üstlerine, enseye yerleştiği varsayımıyla, bazı aileler bu tıraşı yaptırırdı.

Hala pratik olması, sürekli saç bakımı gerektirmemesi nedeniyle, bu modeli herhangi bir moda merakıyla yaptırmayanlar var fakat bu saç kesimi çete üyelerinin tarzı gibi algılanmaya başladı.

EL SALVADOR'DA YASAKLANMIŞTI

El Salvador, devlet okullarında öğrencilerin görünümüne yönelik sıkı kurullar getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında öğrencilerin “uygun saç kesimi” şartlarına uyması zorunlu hale getirildi.

Bu kuralların, özellikle Latin Amerika’da gençler arasında yaygın olan “edgar” (tas kafa) saç modelini fiilen yasakladığı yorumları yapıldı. Okullara gönderilen görsellerde bu saç stili “uygunsuz” örnekler arasında yer aldı.

El Salvador’daki gelişmelerin ardından Türkiye’de de “tas kafa tıraşı yasaklandı” iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Berberler odası berberlere talimat gönderip bu traşın yasak olduğunu yapıldığının tespiti halinde hem adli hem de mesleki cezai yaptırım olacağını söyledi.