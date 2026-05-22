  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık son noktayı koydu Araçlarda pense ve tornavida zorunlu mu oldu Ankara'nın kent içi ulaşımı için dev proje: Başkent’e yeni metro müjdesi CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı! Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında değişiklik! Sosyal medya hesabı dikkat çekti
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında değişiklik! Sosyal medya hesabı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında değişiklik! Sosyal medya hesabı dikkat çekti

Özgür Özel’in genel başkanlığı düştü, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra memurları, "mutlak butlan" kararını elden tebliğ etti. Kararın resmen tebliğ edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığı düştü, Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı oldu.

Bu gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinde biyografisini CHP Genel Başkanı şeklinde değiştirdi.

 

BİYOGRAFİSİNE, CHP GENEL BAŞKANI YAZDI

Mahkemenin CHP kurultayı için "mutlak butlan" kararı vermesi ve kurultayı hukuken geçersiz saymasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna döndü.

Kararın ardından harekete geçen Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter (X) hesabındaki biyografisini değiştirerek "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" unvanını ekledi.

 

Hukuki açıdan kurultayın en başından itibaren yok sayılması anlamına gelen bu kararla birlikte, CHP’de eski yönetim ve delegasyon yapısı yeniden resmiyet kazandı. Kılıçdaroğlu’nun bu dijital hamlesi, parti liderliğini fiilen ve hukuken devraldığının ilk açık ilanı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan flaş sözler
Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan flaş sözler

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan flaş sözler

Dün 'konuşacak bir şey yok' diyordu, şimdi peşinde koşuyor! Özgür'den Kılıçdaroğlu dönüşü
Dün 'konuşacak bir şey yok' diyordu, şimdi peşinde koşuyor! Özgür'den Kılıçdaroğlu dönüşü

Gündem

Dün 'konuşacak bir şey yok' diyordu, şimdi peşinde koşuyor! Özgür'den Kılıçdaroğlu dönüşü

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23