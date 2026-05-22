Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında değişiklik! Sosyal medya hesabı dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra memurları, "mutlak butlan" kararını elden tebliğ etti. Kararın resmen tebliğ edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığı düştü, Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı oldu.

Bu gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinde biyografisini CHP Genel Başkanı şeklinde değiştirdi.

BİYOGRAFİSİNE, CHP GENEL BAŞKANI YAZDI

Mahkemenin CHP kurultayı için "mutlak butlan" kararı vermesi ve kurultayı hukuken geçersiz saymasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna döndü.

Kararın ardından harekete geçen Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter (X) hesabındaki biyografisini değiştirerek "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" unvanını ekledi.

Hukuki açıdan kurultayın en başından itibaren yok sayılması anlamına gelen bu kararla birlikte, CHP’de eski yönetim ve delegasyon yapısı yeniden resmiyet kazandı. Kılıçdaroğlu’nun bu dijital hamlesi, parti liderliğini fiilen ve hukuken devraldığının ilk açık ilanı oldu.