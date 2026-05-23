Medyada ajanlı, kod adlı iletişim savaşı!

Dip Dalga Hareketi kurucusu, Haberalternatif.com Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci-Yazar Celal Eren Çelik, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Haberalternatif’te yayınladığı haberi kaynak göstererek; “İYİ Parti'de sürpriz gelişme... Partiden istifa eden Koray Aydın'ın ekibi olağanüstü kongre toplanması için imza toplama çalışması başlattı, Akşener geri dönme planı için toplantı ve temaslara başladı” diye yazdı.

“CELAL EREN ÇELİK’İN CIA VE MOSSAD’IN ELEMANI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ”

Celal Eren Çelik’in paylaşımına sosyal medya hesabından karşılık veren İYİ Parti Genel Başkan Basın Danışmanı Murat İde ise, “Bomba iddia! @yazparov kod adlı Celal Eren Çelik'in; CIA'nın 123xyz456/23, Mossad'ın da 459/ww-857 nolu saha elemanı olduğu iddia edildi... Hadi gelin ‘Gazeteciliği’ Hoca Nasreddin'in ‘kazan’ hikâyesine çevirelim... Doğurduğuna inanıp öldüğüne inanmamak yok ama...” ifadelerine yer vererek yabancı istihbarat örgütlerinin adının geçtiği iddialara yer verdi.