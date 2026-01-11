  • İSTANBUL
Eğitim MEB duyurdu! Öretmenler için yarışma düzenlenecek
Eğitim

MEB duyurdu! Öretmenler için yarışma düzenlenecek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
MEB duyurdu! Öretmenler için yarışma düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin çocuk edebiyatına katkı sunmasını teşvik etmek amacıyla "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" yarışmasının ikincisinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

MEB’ten yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yazarlık becerileriyle birleştirerek çocuk edebiyatına katkıda bulunmalarını sağlayacak yarışma, bu yıl "Aile" temasıyla düzenlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, özgün ve nitelikli hikâyelerin öğretmenler tarafından kaleme alınması hedeflenen yarışmada, çocukların gelişim süreçlerinde aile-okul işbirliğini güçlendiren ve aile içi öğrenme ortamlarını destekleyen içeriklerin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, yarışmaya katılacak eserlerin 1-8. sınıf öğrencilerinin gelişim düzeylerine uygun ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kazanımlarını destekleyici nitelikte olması gerekiyor.

"ÖZGÜN HİKÂYE KİTAPLARI HAZIRLANACAK"

Yarışmada, aile içi iletişim, kültürel mirasın aile içinde kazanımı, teknolojinin güvenli kullanımı, sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi ile okuma kültürünün aile ortamına taşınması gibi alt temaları ele alan özgün hikâye kitaplarının hazırlanması bekleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, 16 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında "ogretmenyazar.eba.gov.tr" platformu üzerinden eserlerini yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

Değerlendirme sürecinin ardından yayımlanmaya değer görülen eserler, 8 Haziran'da ilan edilecek.

