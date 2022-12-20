MEB duyurdu: MEBBİS Modülüne yeni bir bölüm eklendi! Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkları ve ücretler belli oldu

MEBBİS öğretmen giriş sayfası, e-yatırım, e-okul, e-akademi, e-yurt, e-burs, açık öğretim kurumları ve evrak işlemleri gibi birçok işlemin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Öğretmen Kariyer Basamakları sınavları kapsamında derece atlayan öğretmenlerin sertifikaları bugün düzenleniyor. Unvan değişikliği yaşayan öğretmenlerin maaş ödemelerinde de artış olacak. MEB’in açıkladığı sınav sonuçlarına göre 10 yıllık öğretmenlik süresini dolduran 516 bin öğretmen uzman öğretmen, 66 bin öğretmen ise başöğretmen olmaya hak kazandı. Sınav sonuçlarına itiraz süreci 1 Aralık’ta sona ererken kesin sonuçlar 16 Aralık tarihinde ilan edildi Peki Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, öğretmenlerin alacağı maaş farkları…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS sistemine yeni bir özellik daha getirildi. Buna göre, MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülüne Öğretmenlik Kariyer Basamağı bölümü eklenerek Uzman ve Başöğretmen bilgileri eklendi.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında öğretmenlik mesleğinde 10 yılını dolduran ve sınavda başarılı olan 516 bin öğretmen uzman öğretmen olmaya hak kazandı.

Uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduran ve sınavlarda başarılı olan 66 bin öğretmen başöğretmen unvanına geçti.

Uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık 4.500 lira artış yapılacağını duyurdu.

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Unvan değiştiren öğretmenlerin maaş farklarını ne zaman alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada “ "Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin maaş farklarını yeni yılda alması bekleniyor.

SERTİFİKALAR BUGÜN DÜZENLENİYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçlarına itirazlar 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alındı. Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin değerlendirmeler tamamlandı. Kesin sonuçların 16 Aralık’ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek.

Uzman Öğretmen Nedir?

Öğretmenlerden adaylık dönemi hariç 7 yılını dolduranlar Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları sınavından geçmektedir. Bundan sonra öğretmenlik hayatında yaptığı iş ve işlemlerle değerlendirilerek başarılı olan öğretmenlere uzman öğretmen kıdemi verilir.