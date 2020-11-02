MEB Asistan nedir, nasıl kullanılır?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni hizmeti olan MEB Asistan’ı uygulamaya soktu. Kullanıcılara tanıtımı yapılan asistan daha kolay ve hızlı çözümler üretecek. İşte asistanla ilgili bazı detaylar…

MEB asistan nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesini açan kişiler sayfanın sağ alt kısmında bulunan asistana tıkladıkları zaman karşılarına soru ekranı çıkacak. Çıkan soru ekranından istediği soruyu asistana yönelten kişiler yapay zeka seviyesiyle ilgili cevabı alacaklar.

MEB asistan nasıl kullanılır?

Örneğin “açık lise kayıtları nasıl yapılır?” sorusunu asistana soran kişi otomatik olarak kayıt yenileme işlemleri sayfasına gönderilecek.

Yapay zekaya girilmemiş veya yanıtı gerçekleşmemiş sorular için MEB Asistan “üzgünüm öğrenmeye devam ediyorum ve bu konu öğrendiğim konular arasında bulunmuyor. Farklı şekilde ifade ederek tekrar deneyebilirsiniz” şeklinde yanıtlıyor.

MEB asistan ne işe yarıyor?

7 gün 24 saat hizmete hazır olan MEB asistan sayesinde kullanıcılar istedikleri saatte MEB’in adresinde yanıtını merak ettikleri soruları sorabilecekler.