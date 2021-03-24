MEB 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzun bir süre uzaktan eğitim görmüştü. 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde bazı sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitim ile birlikte sınavların bazıları da yüz yüze yapılmaya başlandı. Yüz yüze eğitim ile birlikte sınavların bazıları da yüz yüze yapılmaya başlandı. MEB'den yüz yüze sınavları için son dakika açıklama yapıldı.

5, 6, 7. sınıfların yüz yüze sınavlar iptal mi oldu?

Gelen son dakika haberine göre, MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi. 4. 8 sınıflar yüz yüze yapılamaya devam edeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan erteleme açıklaması geldi.