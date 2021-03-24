  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?
Eğitim

MEB 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

5, 6, 7. sınıf sınavlar iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5. 6. ve 7. sınıflar için son dakika yüz yüze sınav açıklaması yapıldı. MEB 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 21:25:00 -
MEB 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzun bir süre uzaktan eğitim görmüştü. 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde bazı sınıflarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitim ile birlikte sınavların bazıları da yüz yüze yapılmaya başlandı. Yüz yüze eğitim ile birlikte sınavların bazıları da yüz yüze yapılmaya başlandı. MEB'den yüz yüze sınavları için son dakika açıklama yapıldı.

5, 6, 7. sınıfların yüz yüze sınavlar iptal mi oldu?

Gelen son dakika haberine göre, MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi. 4. 8 sınıflar yüz yüze yapılamaya devam edeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan erteleme açıklaması geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lira seviyelerini gören gram altın, günü de önceki kapanışın y..
Abdülkadir Selvi'den bomba iddia! Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
Siyaset

Abdülkadir Selvi'den bomba iddia! Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı

AK Parti'nin büyük kongresi öncesi konuşan Hayati Yazıcı, "Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak" ..
Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı
Siyaset

Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı

Optimar tarafından yapılan son anket sonuçlarında AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 50 oy aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay