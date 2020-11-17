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Eğitim MEB: 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitime devam edilecek
Eğitim

MEB: 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitime devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbir kararlarını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:05:00 - 2020-11-17 21:18:11
MEB: 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitime devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

MEB'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yeni koronavirüs tedbir kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak." ifadelerini kullanarak yeni koronavirüs tedbir kararlarını açıkladı.

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Yorumlar

Bilal

DSÖ'nün tasmalıları. O aşıyı yaptırmayacağım. sizin aşınızla geberene kadar virüsle ölürüm.  
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