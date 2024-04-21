  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret iptal edildi! İşte nedeni

ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu

İfade özgürlüğü falan demedi ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi

Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın

21 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

AB'den gelen posta ve kargoya vergi zammı

Hamas'tan ulusal birlik hükümeti teklifi

İsrailli düşünür Harari'den Netanyahu yorumu: İsrail'i "tarihi bir yenilgiyle" karşı karşıya bıraktı

DMM'den 'Kürecik Radar Üssü' iddialarına ilişkin açıklama

Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz
Eğitim MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak
Eğitim

MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Yeniakit Publisher
2024-04-21 11:48:00 -
MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanı Yusuf Tekin’in katımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamalarını hafta boyunca coşkuyla kutlamak için bir dizi ilkleri de içeren özel etkinlik programı hazırladı.

Bu yıl ilk kez, 115 çocuk, Birinci Meclis’te 23 Nisan 1920’deki ilk oturumun ruhunu özel kıyafetlerle yeniden canlandıracak; ardından Türk milletinin tarihteki 1000 yıllık serüveni ile gelecek vizyonunu “2071 Meclis Oturumu”nda görüşecek. “23 Nisan Ekspresi” isimli özel trende çocuklar, “Cumhuriyet’in kurulmasından gelecek yüzyıla doğru” bir yolculuk gerçekleştirecek.

TBMM bahçesi, çocuk bahçesine dönüştürülerek belirlenen temalarda eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23