MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanı Yusuf Tekin’in katımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamalarını hafta boyunca coşkuyla kutlamak için bir dizi ilkleri de içeren özel etkinlik programı hazırladı.
Bu yıl ilk kez, 115 çocuk, Birinci Meclis’te 23 Nisan 1920’deki ilk oturumun ruhunu özel kıyafetlerle yeniden canlandıracak; ardından Türk milletinin tarihteki 1000 yıllık serüveni ile gelecek vizyonunu “2071 Meclis Oturumu”nda görüşecek. “23 Nisan Ekspresi” isimli özel trende çocuklar, “Cumhuriyet’in kurulmasından gelecek yüzyıla doğru” bir yolculuk gerçekleştirecek.
TBMM bahçesi, çocuk bahçesine dönüştürülerek belirlenen temalarda eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak.