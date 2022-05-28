MEB 2022 İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı bu sene ne zaman? İOKBS ne zaman yapılacak? Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

2022 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı 2022 yılında 4 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Bursluluk sınavı 2022 yılında eylül ayında tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak. MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzun göre işlemler nisan ayında tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

İOKBS bursluluk sınavına katılacak 5, 6, 7, 8, .9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 2022 Bursluluk sınavına hazırlanırken bir yandan da bursluk sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırılıyor. İOKBS sınav giriş yerleri sınavdan 7 gün önce açıklanmakta.