MDF Başkanı Öter’den, kaldırım çalışması için Kaymakam Yüzer’e teşekkür

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe’de caddelerde başlatılan kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmalarının şehir içi ulaşımı için önemli olduğunu belirterek Kaymakam Mehmet Yüzer’e teşekkür etti.

MTDF Başkanı Öter, yaptığı açıklamada bu yayalar için önemli olduğunu söyledi. Öter, “Kızıltepe Belediyemiz tarafından başlatılan Şanlıurfa, Eski Hastane ve Mardin Caddelerinde kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmalarını, sivil toplum olarak önemsiyoruz. Sağlıklı insanlar bile yürümekte zorlanırken görme ve bedensel engellilerin yaya ulaşımları çok sıkıntılıydı. Yeni kaldırım düzenlemesinde engellilerin ulaşımı için kolaylaştırıcı tedbirlerin projede yer almasını gecikmiş ama önemli ve değerli bir çalışma olarak görüyoruz. Aynı projenin ilçemizin tüm caddeleri için uygulanmasını bekliyoruz. Kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları için İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Yüzer’e federasyonumuz adına teşekkür ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle darısı çevre yolu ve diğer kentsel projelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi dilek ve temennimizdir” dedi.