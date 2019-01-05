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McGurk'ün yerine tanıdık bir isim atandı!

Brett McGurk'ün istifası sonrasında ABD Başkanı DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğine halen ABD Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten James Jeffrey atandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:16
McGurk'ün yerine tanıdık bir isim atandı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino yaptığı yazılı açıklamada "Büyükelçi James Jeffrey, DEAŞ karşıtı Küresel Koalisyon Özel Temsilciliği görevini yürütecek." ifadesine yer verdi.

Suriye'den çekilmeyi de koordine edecek

Bir dönem Ankara Büyükelçiliği yapan ve Türkçe konuşabilen Jeffrey'nin Suriye Özel Temsilciliğini de sürdüreceğine dikkati çeken Palladino, "Büyükelçi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı ile DEAŞ karşıtı küresel koalisyon arasındaki ilişkileri ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedefleriyle tutarlı bir şekilde ortak ve müttefiklerimizle koordinasyon içinde Başkan Trump'ın Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesini uygulama konusunda koordinasyon sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliği görevini eski Büyükelçi Brett McGurk yürütüyordu.

Irak'ı kaosa sokup, Suriye'ye el atmıştı

McGurk, Irak’ı etnik ve mezhep temelli bir kaos ülkesine dönüştürüp DEAŞ'a zemin hazırlayan 5 yıllık deneyiminin ardından Suriye’de terör örgütü YPG/PKK öncelikli politikalara imza atmıştı.

Irak'ın federal yapısının mimarı olarak bilinen McGurk, Suriye'ye Irak modelini dayatmaya çabaladı ve Suriye'nin kuzeyinde PKK tekelindeki yapıyı benimsemişti.

Mcgurk, ABD yönetiminin, 19 Aralık'ta Suriye'den çekilme kararı almasının ardından istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise istifanın ardından, "Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 07:16
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