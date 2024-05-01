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Dünya McDonald's boykotun neden olduğu zararı ABD satışlarından telafi etmeye çalışıyor
Dünya

McDonald's boykotun neden olduğu zararı ABD satışlarından telafi etmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-01 09:11:00 -
McDonald's boykotun neden olduğu zararı ABD satışlarından telafi etmeye çalışıyor

Boykotlar, McDonald's'ın İsrail'deki yerel bayisinin Gazze'deki savaşa katılan İsrail askerlerine ücretsiz yemek sağladığını duyurmasının ardından Ekim ayında patlak verdi.

Boykotlar, McDonald's'ın İsrail'deki yerel bayisinin Gazze'deki savaşa katılan İsrail askerlerine ücretsiz yemek sağladığını duyurmasının ardından Ekim ayında patlak verdi.

McDonald's, ilk çeyrekte ABD'deki satışlarının artmasının Orta Doğu ve tüketicilerin markayı boykot ettiği diğer ülkelerdeki zayıflığın üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Chicago'lu hamburger devi, aynı mağaza satışlarının -ya da en az bir yıldır açık olan mağazalardaki satışların- Ocak-Mart döneminde dünya çapında yüzde 1,9 arttığını söyledi. FactSet anketine katılan analistlere göre bu oran Wall Street'in yüzde 2,1'lik artış tahmininin biraz altında kaldı.

ABD'de aynı mağaza satışları, şirketin fiyatları artırması ve teslimat için daha yüksek talep görmesi nedeniyle yüzde 2,5 arttı. Ancak McDonald's'ın uluslararası franchise pazarlarında satışlar biraz düştü.

Orta Doğu'da ve Endonezya ve Malezya gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu pazarlarda müşteriler İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle McDonald's'ı aylardır boykot ediyor.
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Boykotlar, McDonald's'ın İsrail'deki yerel bayisinin Gazze'deki savaşa katılan İsrail askerlerine ücretsiz yemek sağladığını duyurmasının ardından Ekim ayında patlak verdi.

McDonald's tepkileri hafifletmeye çalıştı.

Nisan ayı başında şirket, İsrailli bayisi Alyonal Limited'i satın alacağını ve ülkedeki 225 restoranı devralacağını açıkladı. Anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı.

McDonald's, Ocak-Mart döneminde gelirinin yüzde 5 artarak 6,17 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakam Wall Street'in tahminleriyle uyumlu.

Net gelir ise yüzde 7 artışla 1,93 milyar dolar oldu. Yeniden yapılandırma masraflarından arındırılmış kazanç hisse başına 2,70 dolar oldu. Bu rakam analistlerin 2,72 dolarlık tahminlerinin altında kaldı.

Kaynak: Mepa News, AP

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