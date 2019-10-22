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McConnell: Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım getirilmesine karşı çıkan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, “Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir” dedi.

22 Ekim 2019 Salı 22:39
McConnell: Türkiye'ye yaptırım uygulamak geri tepebilir

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım getirilmesini isteyen mevzuatına karşı çıktı.

Cumhuriyetçi Parti’nin Kentucky Senatörü McConnell, “Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir” ifadelerini kullandı. McConell, Temsilciler Meclisinin aldığı mevzuat kararı ile ABD Senatosu arasında bir bölünme olduğunu gösterdi.

Öte yandan Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisinden önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir oylama yapılacağı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:39
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  • mısamısa1 gün önce
    bu bizim aziz değil mi, ne yaptımsa fenev için yaptım diyen
  • TurkTurk1 gün önce
    Artık zaten dost değiliz abd canın cehrnneme
  • abdrhmnabdrhmn1 gün önce
    ......... yahudiler yahudistan abd si işiniz bitti bu ülke insanları abd yi istemiyor defooollll

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