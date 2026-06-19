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Otomotiv
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Yıllar önce çekilmişti: Efsane otomobil Türkiye'ye geri dönüyor!

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Yıllar önce çekilmişti: Efsane otomobil Türkiye'ye geri dönüyor!

Yıllar önce Türkiye pazarından çekilen otomotiv devi General Motors, aldığı yeni karar doğrultusunda yeniden Türkiye pazarına girerken, yeni otomobillerin fiyatları da belli oldu.

#1
Foto - Yıllar önce çekilmişti: Efsane otomobil Türkiye'ye geri dönüyor!

TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirdiği resmi General  Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetini İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıttı.

#2
Foto - Yıllar önce çekilmişti: Efsane otomobil Türkiye'ye geri dönüyor!

Şirket, General Motors’un ikonik ürün gamını Türkiye’ye getiriyor. Bu kapsamda Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacak.

#3
Foto - Yıllar önce çekilmişti: Efsane otomobil Türkiye'ye geri dönüyor!

Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörü olan TUROTO; yetkili satış ve servis ağı, alanında uzman ekipleri, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve müşteri deneyimine yönelik uzun vadeli yaklaşımıyla faaliyet gösterecek. -

#4
Foto - Yıllar önce çekilmişti: Efsane otomobil Türkiye'ye geri dönüyor!

Resmi Cadillac, Chevrolet ve GMC fiyatları şöyle: Cadillac Escalade Sport Platinium: 37.500.000 TL Cadillac Escalade ESV Sport Platinium: 40.000.000 TL Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL - kaynak: donanımhaber

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