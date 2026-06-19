  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta saha güçleniyor: Beşiktaş resmi teklif yaptı: L'equipe teklifi açıkladı Her şey ormanlarımız için! ‘Ateş savaşçıları’ sezona hazır Baykar’ın ortağı, yine yaptı yapacağını! Dev hamleyi tüm dünyaya duyurdular Bağcılar’daki tiyatro binasında müthiş özellikler! Tamer Karadağlı hayran kaldı! Boykot edilen Starbucks’ta büyük skandal: CEO kovuldu, 2 bin mağaza kapatılıyor Olay çıkar olay! Sörloth için Fenerbahçe duyuruldu! Atletico Madrid'den beklenen karar çıktı Makasçıların hevesi kursağında kaldı: O arsızlık resmen bitti: İhlaller yüzde 93 geriledi Tomasz Froelich'den olay sözler: Türkiye artık bize muhtaç değil, bunun suçlusu sizsiniz Wilfried Singo'dan flaş transfer kararı! Porto'dan gelen teklif sonrası...
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Alzheimer riskini artıran faktörler için uzmanlardan art arda uyarılar geliyor...

#1
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Dünyada milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer hastalığı, yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilen bir hastalık olmaktan çıkıyor. Uzmanlara göre yaşam tarzı, kronik hastalıklar ve çevresel etkenler, Alzheimer gelişme riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Hastalığı “tetikleyen” tek bir neden bulunmasa da bazı faktörler beyin sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Alzheimer tek bir nedene bağlı olarak gelişen bir hastalık değil. Genetik yatkınlık değiştirilemez olsa da yaşam tarzı faktörleri üzerinde kontrol sağlamak mümkün. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve sosyal aktivite, beyin sağlığını korumada en önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Alzheimer için en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul ediliyor. 65 yaş sonrası risk belirgin şekilde artarken, 85 yaş ve üzeri grupta oranlar daha da yükseliyor. Genetik yatkınlık da kritik bir rol oynuyor. Özellikle APOE-e4 gen varyantını taşıyan bireylerde hastalık riski daha yüksek seyrediyor.

#4
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Uzmanlar, kalp-damar hastalıkları ile Alzheimer arasında güçlü bir ilişki olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve damar sertliği gibi sorunlar, beyine giden kan akışını bozarak bilişsel gerilemeyi hızlandırabiliyor. Bu nedenle "kalp sağlığı = beyin sağlığı" yaklaşımı giderek daha fazla kabul görüyor.

#5
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Sigara kullanımı, beyinde oksidatif stresi artırarak sinir hücrelerine zarar verebiliyor. Aşırı alkol tüketimi ise hem hafıza hem de öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yanında obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme de risk faktörleri arasında yer alıyor.

#6
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Yetersiz uyku, özellikle derin uyku evresinin azalması, beyinde "beta-amiloid" birikimini artırabiliyor. Kronik stres ve uzun süreli depresyon da bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

#7
Foto - Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

İşitme kaybı, sosyal izolasyon ve zihinsel olarak pasif yaşam tarzı da Alzheimer riskini yükselten unsurlar arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre sosyal etkileşim ve zihinsel aktiviteler, beyin rezervini güçlendirerek hastalığa karşı koruyucu etki sağlayabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!
Gündem

Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!

İzmit'te bir camiye girerek ahlaksızca eylemlerde bulunan ve bu iğrençliği "fantezi" safsatasıyla savunan şahıslardan biri tutuklandı. ..
Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru
Siyaset

Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa sürecinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Murat Gezici, Tugay..
Güneş ve Ay aynı karede!
Yaşam

Güneş ve Ay aynı karede!

Van’da gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay’ın aynı karede belirmesiyle gökyüzünde etkileyici görüntüler oluştu...
Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!
Dünya

Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanlar..
28 Şubat kafası Mersin'de hortladı
Gündem

28 Şubat kafası Mersin'de hortladı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca kamusal alan dayatmasıyla karşı karşıya kalan mütedeyyin hanımların şimdi de Mersin’in Mezitli ilçesinde ..
Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23