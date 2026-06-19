Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?

Alzheimer için en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul ediliyor. 65 yaş sonrası risk belirgin şekilde artarken, 85 yaş ve üzeri grupta oranlar daha da yükseliyor. Genetik yatkınlık da kritik bir rol oynuyor. Özellikle APOE-e4 gen varyantını taşıyan bireylerde hastalık riski daha yüksek seyrediyor.