Bu gelişmelere hazırlıklı olunmalı... Alzheimer riskini artıran faktörler neler?
Alzheimer riskini artıran faktörler için uzmanlardan art arda uyarılar geliyor...
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Alzheimer riskini artıran faktörler için uzmanlardan art arda uyarılar geliyor...
Dünyada milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer hastalığı, yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilen bir hastalık olmaktan çıkıyor. Uzmanlara göre yaşam tarzı, kronik hastalıklar ve çevresel etkenler, Alzheimer gelişme riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Hastalığı “tetikleyen” tek bir neden bulunmasa da bazı faktörler beyin sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor.
Alzheimer tek bir nedene bağlı olarak gelişen bir hastalık değil. Genetik yatkınlık değiştirilemez olsa da yaşam tarzı faktörleri üzerinde kontrol sağlamak mümkün. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve sosyal aktivite, beyin sağlığını korumada en önemli adımlar olarak öne çıkıyor.
Alzheimer için en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul ediliyor. 65 yaş sonrası risk belirgin şekilde artarken, 85 yaş ve üzeri grupta oranlar daha da yükseliyor. Genetik yatkınlık da kritik bir rol oynuyor. Özellikle APOE-e4 gen varyantını taşıyan bireylerde hastalık riski daha yüksek seyrediyor.
Uzmanlar, kalp-damar hastalıkları ile Alzheimer arasında güçlü bir ilişki olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve damar sertliği gibi sorunlar, beyine giden kan akışını bozarak bilişsel gerilemeyi hızlandırabiliyor. Bu nedenle "kalp sağlığı = beyin sağlığı" yaklaşımı giderek daha fazla kabul görüyor.
Sigara kullanımı, beyinde oksidatif stresi artırarak sinir hücrelerine zarar verebiliyor. Aşırı alkol tüketimi ise hem hafıza hem de öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yanında obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme de risk faktörleri arasında yer alıyor.
Yetersiz uyku, özellikle derin uyku evresinin azalması, beyinde "beta-amiloid" birikimini artırabiliyor. Kronik stres ve uzun süreli depresyon da bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.
İşitme kaybı, sosyal izolasyon ve zihinsel olarak pasif yaşam tarzı da Alzheimer riskini yükselten unsurlar arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre sosyal etkileşim ve zihinsel aktiviteler, beyin rezervini güçlendirerek hastalığa karşı koruyucu etki sağlayabiliyor.
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