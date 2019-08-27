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MC 21 uçağının teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in daveti üzerine Rusya’ya gitti. Başkan Erdoğan, Putin ile yaptığı ortak görüşmede bölgesel konuları ele aldıkları açıkladı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MC 21 uçaklarını beğendiğini ifade etmesinden sonra MC 21 uçağının teknik özellikleri neler? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 17:57
MC 21 uçağının teknik özellikleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in daveti üzerine Rusya’ya gitti. Başkan Erdoğan, Putin ile yaptığı ortak görüşmede bölgesel konuları ele aldıkları açıkladı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MC 21 uçaklarını beğendiğini ifade etmesinden sonra MC 21 uçağının teknik özellikleri neler? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

MC-21 ailesinin ilk üyesi olan ve uçuş testlerinden başarıyla geçen МС-21-300, business class’ta 16 yolcu; ekonomi sınıfında ise 147 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı. Daha yoğun yerleşimli ve tek sınıflı olacak şekilde konfigüre edildiğinde ise uçak, 211 koltuk kapasiteli. Böylece, MC-21-300, azami kapasiteye göre karşılaştırıldığında, B737 MAX’ın ve A320neo ailesinin aynı sınıftaki üyelerinden ve Çin’in yeni tasarladığı C919 uçağından biraz daha önde yer alıyor.

Program kapsamında, MC-21-200 modeli de iki sınıflı konfigürasyonda, 132 yolcu taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Daha yüksek kapasiteye sahip MC-21-400 modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

MC-21 uçaklarının teknik özellikleri

MC-21 uçaklarının verimliliği

MC-21’in teknik açıdan üstün olmasını sağlamak amacıyla geliştirme aşamasında, en ileri Rus ve yabancı teknolojik çözümlerden faydalanıldı. Tasarımcılar, MC-21’in aerodinamik özelliklerini, mevcut dar gövdeli uçaklara kıyasla %5 ile %6 arasında bir oranda iyileştirmeyi başardılar. Uçağın aerodinamik özelliklerindeki bu iyileşmenin arkasındaki en önemli faktör, yüksek açıklık oranına (aspect-ratio) sahip kanat tasarımı. İstenen özelliklere sahip metal bir kanat yapmak mümkün olmadığı için, programda, polimer-kompozit malzeme kullanılmasına karar verildi ve ortaya, yüksek performanslı bir kanat çıktı.

Uçağın ileri derecede geliştirilmiş motorları, yakıt tüketimini ciddi oranda azaltmaya yardımcı oluyor. MC-21-300’ün testlerinde, Pratt & Whitney’in, PW1431G model, geared turbofan motorları kullanılıyor. Eş zamanlı olarak, benzer özelliklere sahip, yeni nesil PD-14 motoru da Rusya’da test aşamasında. Uçak seri üretime geçtiğinde, hangi motorun kullanılacağına ise müşteri karar verecek.

IRKUT’un tasarımcıları, MC-21’de hangi sistemlerin kullanılacağına, azami verimliliği gözeterek karar verdiler ve Rusya’nın önde gelen firmalarının yanı sıra yabancı firmalar da bu doğrultuda, pek çok uçak alt sistemini tasarladılar.

Yapılan hesaplamalar ve ilk denemeler, MC-21 tasarımcılarının, işletme maliyetlerini, diğer dar gövdeli modern uçaklara kıyasla %5 ile %7 arasında azaltmaya yönelik hedeflerinde, başarıya ulaşabileceklerini gösteriyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:57
  1. MS 21 uçağının teknik özellikleri neler?

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