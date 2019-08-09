Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip oldu!
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne'ye Rus ekiplerinden Spartak Moskava kanca attı.09 Ağustos 2019 Cuma 12:29
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne'ye Rus ekiplerinden Spartak Moskava yakın markaja aldı.
Sarı kırmızılı ekibin Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye Rus ekibin talip olduğu ortaya çıktı. Spartak Moskova'nın golcü oyuncunun yıllık maaşı ve bonservisinde bir indirim olması halinde temas kuracağı öğrenildi.
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