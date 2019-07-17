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Mbaye Diagne’ye Çin’den sürpriz talip

Galatasaray’ın büyük umut bağladığı Mbaye Diagne’ye Çinli futbol kulübünden talip çıktı. Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin Galatasaray’dan fiyat sorduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulübün Diagne için 13 milyon avro’nun üzerinde bir fiyatla bonservisini verebileceğini söylediği ifade edildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Mbaye Diagne’ye Çin’den sürpriz talip

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 13 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne için Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin sarı-kırmızılı kulübe Diagne’nin fiyatının sorduğu öğrenildi. Öte yandan Galatasaray'ın 18 milyon Euro fiyat verdiğini ve 13 milyon Euro üzerinde her teklife oyuncuyu verebileceğini söylediği öğrenildi. Galatasaray, Finansal Fair Play ( FFP ) şartları dolayısıyla şu anda transferde en önemli gelir kapısı olarak gördüğü Diagneyi elden çıkarma amacında.

Taraftarla uyuşamadı

Galatasaray'a geldiği günden itibaren oyun anlamında bekleneni veremeyen, taraftarla da bir türlü bütünleşemeyen Diagne'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray’ın 13 milyon avro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan aldığı Diagne’nin de uygun bir kulüp bulunması halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da geçiren Senegalli futbolcu toplamda 30 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  1. Süper Lig
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  3. Galatasaray
  4. Galatasaray transferleri
  5. Guangzhou Evergrande

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