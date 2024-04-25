Mbappe’nin dar alanda seri hareketleri olay oldu! Fransız futbolseverler bunu konuşuyor

Paris Saint-Germen'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'nin dar alanda seri hareketlerle rakiplerini geçtiği görüntüler Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fransa Liginde 29. hafta maçında Paris Saint-Germen deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi. Paris Saint Germen, 19. ve 60. dakikalarda Ousmane Dembele, 22. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Lorient'in tek golü ise 73. dakikada Mohamed Bamba'dan geldi.

Kylian Mbappé'nin maç sıraasında dar alanda rakiplerine attığı çalımlar Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.