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Spor Mbappe’nin dar alanda seri hareketleri olay oldu! Fransız futbolseverler bunu konuşuyor
Spor

Mbappe’nin dar alanda seri hareketleri olay oldu! Fransız futbolseverler bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:47:00 - 2024-04-25 16:52:43

Paris Saint-Germen'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'nin dar alanda seri hareketlerle rakiplerini geçtiği görüntüler Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Paris Saint-Germen'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'nin dar alanda seri hareketlerle rakiplerini geçtiği görüntüler Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fransa Liginde 29. hafta maçında Paris Saint-Germen deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi. Paris Saint Germen, 19. ve 60. dakikalarda Ousmane Dembele, 22. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Lorient'in tek golü ise 73. dakikada Mohamed Bamba'dan geldi.

Kylian Mbappé'nin maç sıraasında dar alanda rakiplerine attığı çalımlar Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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