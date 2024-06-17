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Spor Mbappe'den flaş karar! Real Madrid istedi diye...
Spor

Mbappe'den flaş karar! Real Madrid istedi diye...

Yeniakit Publisher
2024-06-17 13:02:00 -
Mbappe'den flaş karar! Real Madrid istedi diye...

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, kulübünün isteği ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadroda yer almayacağını dile getirdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, ilk maçında bugün Avusturya ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kylian Mbappe, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını söyledi.

Mbappe, "Kulübün (Real Madrid) tutumu çok açıktı. Olimpiyatlara katılmayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonu PSG'de tamamlayan Mbappe, kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve Real Madrid'e imza atmıştı.
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