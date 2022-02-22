Mbappe, Real Madrid'e sıcak bakıyor

Paris Saint-Germain'deki geleceği merak konusu olan Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor.

Real Madrid forması giymek istiyor

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre, Fransız yıldızın annesi Faiza Lamari, oğlunun Paris ekibinde kalmasını istiyor. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo ile arası iyi olan Lamari, oğlunun Real Madrid'den gelen tekliften etkilendiğini söyledi. Ayrıca haberde Mbappe'nin Real Madrid'de forma giymek istediği ve PSG ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı yazıldı.

Mbappe'den çılgın istatistik

Bu sezon PSG ile 33 resmi maça çıkan Mbappe, 22 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.