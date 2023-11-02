  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MB Başkanı Erkan enflasyon beklentisini açıkladı
Ekonomi

MB Başkanı Erkan enflasyon beklentisini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 11:54:00 -
MB Başkanı Erkan enflasyon beklentisini açıkladı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: "2024 yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporunu açıkladı.

Erkan, "2024 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 40,9'dur" dedi.

Ayrıca Başkan Erkan, "Kasım ayında doğal gaz tüketiminin artması ile birlikte hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını düşünüyoruz. Bu durum enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise asgari ücret ayarlaması, fiyatları zaman bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz. 2024 Mayıs ayında ise doğal gaz kaynaklı baz etkileri ile yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz." diye konuştu.

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ekonomi

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi
Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi

Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ekonomi

Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali
Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali

Ekonomi

Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kötü haberi Türkiye'ye duyurdu!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kötü haberi Türkiye'ye duyurdu!

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kötü haberi Türkiye'ye duyurdu!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Evde kullanılan Doğalgaz kasımda artacağından enflasyon yükselecekse, Çözüm 25 m3, lük istisna 50 m3 çıkartılsın...çok bilimsel mb başkanı.

hasan

her hafta tahminler değişiyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23