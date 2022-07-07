Mazot lekesi nasıl çıkar? En çok kullanılan 5 yöntemi

Araba her bozulduğunda servis ya da tamirci bulmak mümkün olmaz. Bazen araba yolda kalır ve kendiniz tamir etmek durumunda kalırsınız. Böyle anlarda en sevdiğiniz pantolonunuz, tişört ya da ceketiniz mazot lekesine maruz kalabilir. Bu, kıyafetlerinizin artık kullanılamayacağı anlamına gelmez.

Mazot Lekesi Çıkarmak İçin Uygulanacak Yöntemler Nelerdir?

Mazot Lekesini Çıkarma

Son yıllarda dizel arabaların kullanımının artmasıyla mozot kullanımı da artmıştır. Arabadaki arızalara müdahale ederken bu maddenin lekeleriyle kıyafetleriniz, arabanızın içi ve cildiniz kirlenebilir. Bu lekeleri çıkarmak için en çok kullanılan yöntemleri sizin için derledik. Bu yöntemler ile yüzeylere zarar vermeden ideal temizliğe ulaşacaksınız.

Mazot yağlı bir yapıya sahiptir ve lekeleri oldukça zor çıkar. Özellikle kumaş gibi gözenekli yüzeylerden bu lekeleri ne ile çıkarmalıyım diye düşünüyorsanız güçlü kimyasallardan yararlanmalısınız. Sıradan temizleyicilerle bu lekeleri çıkaramayabilirsiniz. Bu durumda asidik çözeltiler size yardımcı olacaktır.

Asidik çözeltiler yağ moleküllerini alt etmekte bire birdir. Kot pantolondan, elbiseden veya ayakkabıdan ne ile mazot izlerini çıkaracağım diyorsanız bu yöntemler tam size göre. Yapmanız gereken tek şey sizin için en uygun yöntemi talimatlara uygun şekilde uygulamak olacaktır. Bu lekelerin kalıcı olmaması için lekeye hızlı müdahale etmek çok önelidir. Zamanı doğru kullanamazsanız özellikle kot ve benzeri kumaşların gözenekleri arasında kurur ve oldukça zor bir hal alır.

Soda ve Karbonat

Bu lekelerin en sık karşılaşıldığı mesleklerden biri de oto tamirciliğidir. Böyle bir meslekle uğraşıyorsanız bu lekelere sık sık maruz kalıyorsunuz demektir. Bu lekeleri çıkarmak için çeşitli yöntemler vardır. Ancak en yaygın kullanılan ve en hızlı sonuç alınan yöntem soda ve karbonat karışımından elde edilen solüsyondur. Yağlı lekeler için bire bir olan bu yöntem ile lekelere veda etmeye kendinizi hazırlayın.

Soda ve karbonat bileşimi asidik bir çözeltidir. Kot gibi sık gözenekli kumaşlardan bu lekeleri çıkarmada en etkili yöntemdir. Bu iki maddenin bileşiminden ortaya çıkan köpüklü yapıdaki çözelti yağ moleküllerini yok eder.

Bu lekeleri ne ile çıkaracağınızı kara kara düşünüyorsanız bu yöntem tam size göre demektir. Ayrıca kokusunu da ne ile çıkaracağınızı bilmiyorsanız bu yöntem size yardımcı olacaktır. Bu yöntemi uygulamadan önce yüzeye zarar vermeyecek metal bir araçla yüzeyden fazlalık maddeyi almalısınız. Yarım çay bardağı kadar karbonatı leke üzerine doğrudan uygulayın. Üzerine soda dökün ve 20 dakika kadar bekletin. Bekleme sürecince soda karbonatı köpürtecek ve bu köpürme sırasında yüzeye derinlemesine işleyerek lekeleri sökecektir.

Amonyak

Mazot kokusunu ve lekesini ne ile çıkaracağınızı bilemiyorsanız bu yöntemin kesin sonuç vereceğinden emin olabilirsiniz. Özellikle kumaş, döşeme ve halılarınız gibi gözenekli yüzeylerde oldukça etkilidir. Yarım çay bardağı amonyak ile bir su bardağı suyu karıştırın. Döşeme ve halı gibi yüzeylere fırça diğer yüzeylere bez yardımıyla bu karışımı uygulayın ve lekelerden kurtulun.

Beyaz Sirke

Beyaz sirke güçlü kimyasal yapısıyla yağlı lekelerin bir numaralı düşmanıdır. Bu yöntemi kumaş gibi gözenekli yüzeylerde uygulayabileceğiniz gibi cam ve benzeri pürüzsüz yüzeyler için de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey pürüzsüz yüzeyler için doğrudan leke üzerine uygulayıp mikrofiber bez ile silmek. Kumaşlar içinse su ile inceltip kullanmanızda fayda vardır.

Coca Cola

Severek tükettiğimiz bu içecek aynı zamanda güçlü bir yağ çözücüdür. Bu tip yağlı lekeler için uygulayabileceğiniz en sağlıklı yöntemlerden biridir. Deterjan ile yıkamadan önce yarım saat kadar lekeli bölgeyi coca cola içerisinde bekletmeniz gerekmektedir. Ardından yıkayabilirsiniz.