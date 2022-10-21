Mazot - Gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? 2023 mazot gübre desteği kaç lira? T.C kimlik no ile Mazot gübre desteği sorgulama
Çiftçiye sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri için müjde geldi. Mazot-Gübre desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu. Daha önce Mart 2023 olarak açıklanan mazot-gübre desteği ödemelerinin öne çekildiği açıklandı. Mazot-Gübre Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, hesaplara ne zaman yatacak? Mazot-Gübre Desteği ödemeleri kaç lira oldu? Mazot gübre desteği t.c. sıralaması 2022, 2022 mazot gübre desteği kaç lira? Peki, 2022 mazot gübre desteği ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yanıtlar…
Çiftçi kayıt sisteminde bulunan çiftçilerin mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği hangi tarihte yatırılacak? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konuyla ilgili daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz...
2022 MAZOT-GÜBRE DESTEĞİ KAÇ LİRA OLDU?
“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.
Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.
Dane mısır ve fındık ve diğer ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, gübre desteği 21 lira olmak üzere 83 lira, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira, aspir için dekara 76 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 97 lira destek ödenecek.
Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde dekara 63 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 84 lira, yem bitkilerinde dekara 94 lira mazot ve 21 liralık gübre desteği ile 115 lira destek ödemesi yapılacak. Nadasa bırakılan tarım arazileri için 38 lira mazot desteği verilecek.
Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak.
DESTEKLEME ödemeleri SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR? T.C kimlik no ile Mazot gübre desteği sorgulama için...
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ
Mazot gübre ek destek ne zaman yatacak?
Programda çiftçilere müjde üstüne müjde veren Bakan Kirişci, “2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerimiz, 2023'ün mart ayı yerine 2022 yılı içinde ödenecek.
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ NELER?
Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği
İyi tarım uygulamaları desteği
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Organik tarım desteği
Çatak desteği
Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği
Hayvancılık desteklemeleri
Anaç koyun-keçi desteği
Arıcılık desteği
Aşı desteği
Buzağı desteği
Hayvan başı ödeme desteği
İpek böceği desteği
Küçükbaş soykütüğü desteklemesi
Onaylı süt çiftliği desteği
Programlı aşı uygulamaları desteği
Su ürünleri
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
Sürü yöneticisi istihdam desteği
Süt primi desteği
Tiftik üretim desteği
Yem bitkileri desteği
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