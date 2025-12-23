Mazlumun duası, ümmetin vefası: MİSDER Gazze ve Afrika arasında iyilik köprüsü kuruyor!

"Gazze’ye Su Ol" diyerek yola çıkan gönüllüler ordusu, bugün Gazze sokaklarında temiz su taşıyan tankerlerle mazlumlara can suyu olurken; diğer yandan Afrika’nın mahzun topraklarında, Uganda’da yükselen tekbirlerle kardeşlik ruhunu iliklere kadar hissettiriyor.

Gazze’nin Çığlığına Cevap: MİSDER Tankerleri Sokaklarda

Bugün Gazze denilince akla sadece yıkılan binalar değil, aynı zamanda susuzlukla verilen amansız bir mücadele geliyor. Altyapının yerle bir edildiği, kuyuların kullanılamaz hale getirildiği bu zorlu coğrafyada temiz suya erişmek, bir annenin çocuğu için dileyebileceği en büyük mucize haline geldi. MİSDER, bu mucizeyi gerçekleştirmek için hayırseverlerin desteğini arkasına alarak dev bir operasyon başlattı.

"Gazze’ye Su Olduk" müjdesiyle duyurulan çalışmalarda, bağışçılarımızın katkılarıyla dolan dev su tankerleri, tozlu ve enkaz dolu yolları aşarak ihtiyaç bölgelerine ulaşıyor. Tankerlerin vanaları açıldığında, tertemiz içme suyuna kavuşan Gazzeli kardeşlerimizin sevinci kelimelerle tarif edilemez. Çocukların ellerindeki bidonları doldururken gözlerinde çakan o umut ışığı, yapılan yardımın sadece bir maddi destek değil, aynı zamanda bir yaşam pınarı olduğunu kanıtlıyor. MİSDER, bu tankerleri her gün en tehlikeli bölgelere sevk ederek, susuzluktan kaynaklanan hastalıkların önüne geçmek için gece gündüz nöbet tutuyor.

Sadece su ile yetinmeyen MİSDER, Gazze’deki mutfaklarında her gün binlerce kişilik sıcak yemek pişiriyor. Bomba sesleri arasında tüten bu ocaklar, Gazze halkına yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. Bir tas sıcak yemek ve bir bardak temiz su; o topraklarda direnişin ve hayata tutunmanın en büyük simgesi haline gelmiş durumda. Desteklerinizle tankerlere suyu doldurarak başladığımız bu yolculuk, bugün binlerce hanenin mutfağında bereket olup akıyor.

Afrika’nın Susuz Topraklarına Rahmet: Uganda’da MİSDER İmzası

Gözlerimizi Ortadoğu’dan Afrika’nın kalbine, Uganda’ya çevirdiğimizde ise karşımıza bambaşka bir fedakârlık öyküsü çıkıyor. Yoksulluğun ve kuraklığın pençesindeki Uganda köylerinde MİSDER, ümmetin emanetlerini büyük bir titizlikle ulaştırıyor. Yıllardır suya hasret kalan köylerde, bağışçıların adına açılan hisseli ve tam su kuyuları, toprağın altındaki bereketi yüzeye çıkarıyor. Kuyudan fışkıran ilk damlayla birlikte çocukların attığı sevinç çığlıkları, aslında tüm insanlığın ortak mutluluğu oluyor.

Afrika’daki çalışmalar suyla da sınırlı kalmıyor. MİSDER, kurban bağışlarınızı Uganda’nın en ücra köylerindeki yetimlere ve muhtaç ailelere ulaştırıyor. İslami usullere uygun şekilde, her bağışçının ismi tek tek zikredilerek kesilen kurbanlar, bayram sevincini o mahzun hanelere taşıyor. Kurulan Ümmet Sofraları ise kardeşliğin en somutlaştığı anlara sahne oluyor. Yetimlerin başköşede ağırlandığı bu sofralarda yenen her lokma, edilen her dua, kıtalar ötesindeki bağışçılarımızın hanelerine birer huzur olarak dönüyor.

Şeffaflık ve Güvenin Adresi: Video Kayıtlı Hizmet

MİSDER'i diğer tüm oluşumlardan ayıran en temel özellik, bağışçı ile mazlum arasındaki bağı canlı tutmasıdır. Yapılan her yardımın, kesilen her kurbanın ve açılan her su kuyusunun görüntülü kayıtları titizlikle tutuluyor. Biz faaliyetlerimizi yürütürken sadece rakamlarla değil, anlık görüntülerle de yanınızda oluyoruz.

Gazze’de tankerlerin dolum ve dağıtım anları,

Uganda’da kurban kesim videoları,

Su kuyularından akan ilk suyun sevinç dolu görüntüleri,

Ümmet sofralarındaki çocukların samimi teşekkürleri...

Tüm bu anlar, şeffaflık ilkemiz gereği bağışçılarımıza video olarak gönderiliyor. Böylece hayırseverlerimiz, emanetlerinin tam olarak nerede, kime ve nasıl ulaştığını kendi gözleriyle izleyebiliyor. Bu güven ortamı, MİSDER'in yıllardır süregelen en büyük sermayesidir.

Bir Yudum Su, Binlerce Dua: Şimdi Senin Sıran

Değerli vicdan sahipleri; dünya üzerindeki zulüm ve yoksulluk sadece yardımlaşarak aşılabilir. Bugün Gazze’de bir yavrunun susuzluğunu dindirmek, Uganda’da bir yetimin kursağından sıcak bir yemek geçmesini sağlamak sizin elinizde. MİSDER olarak bizler, sadece sizin hayır elleriniz olmaya talibiz. Sizin desteklerinizle tankerler doluyor, sizin dualarınızla kuyular açılıyor.

Unutmayın; küçük bir bağış, büyük bir hayat kurtarabilir. Gazze’deki tankerlerimize bir damla su eklemek, Afrika’daki bir su kuyusuna bir tuğla koymak veya bir yetimi iftar sofrasında ağırlamak için beklemeyin. İyilik paylaştıkça büyür, acılar paylaştıkça azalır. MİSDER ile çıktığımız bu yolculukta, her bir bağış bir hayat, her bir video bir şükür vesilesidir.

Haydi sende bu kutsal yürüyüşe katıl! Haydi sende MİSDER ile mazlumun sesi, yetimin nefesi ol!