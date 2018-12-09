Mazlumların ahı Paris’i yakıyor

1954’ten 1962 yılına kadar süren Cezayir’in bağımsızlık mücadelesi sırasında 1 milyon Cezayirliyi katleden ve 2011’de küresel haydut ABD ile birlikte 50 bin Libyalıyı öldürüp, Kaddafi’yi deviren eli kanlı Fransa bugün mazlumların ahı ile kavruluyor. Fransa’da ‘sarı yelekliler’in yeniden başlattığı eylemler sonrası Paris savaş alanına dönerken, protesto gösterileri Belçika ve Hollanda’ya da sıçradı. Sarı yelekliler eylemi 4’üncü haftasına girerken, Avrupa ülkelerindeki olayları bastırmaya çalışan polisler çok sert müdahalelerde bulunuyor

Fransa’da dün sarı yeleklilerin, başta Paris olmak üzere ülke genelindeki protestolarında adeta savaş ortamı oluştu. Champs-Elysees caddesi etrafındaki ara sokaklara dağılan göstericiler, çok sayıda araç yaktı, barikatları ateşe verdi ve mağaza camlarını kırdı.

700’den fazla kişi gözaltına alındı

Göstericilere orantısız güç ile karşı koyan Fransız polisi, “sarı yeleklilere” biber gazı, tazyikli su ve sis bombası ile müdahale etti. Göstericiler “Macron istifa” şeklinde slogan attı.

“Sarı yeleklilerin” Fransa genelindeki gösterilerinde şu ana kadar 700 kişinin, Paris’te ise 481 kişinin gözaltına alındığı, 211 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Gösterilerde 3’ü polis, 30 kişi yaralandığı belirtildi.

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, ülke genelinde 31 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu.

Geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris’i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç korudu. Champs-Elysees Caddesi’nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi. Gösteriler Paris’in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapandı. Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler sebebiyle ziyarete kapandı.

Göstericilere biber gazlı müdahale

Belçİka’nın başkenti Brüksel’de de göstericilere yönelik polis şiddeti doruk noktalarına ulaştı. Eylemciler yerlerde sürüklendi, coplandı, biber gazı kuralsızca kullanıldı. Çıkan olaylarda 100’den fazla kişi gözaltına alınırken gazdan etkilenen çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı. Brüksel’in merkezi Arts-Loi bölgesinde toplanan yaklaşık bin göstericiye polis TOMA’yla tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Sokaklardaki trafik levhalarını ve lambaları söken göstericiler, polise pet şişe gibi cisimler fırlattı. Eylemcilerin, arabalarında seyahat halinde bulunan kişilere bagajlarından güvenlik için kullanılan sarı yelekleri çıkartıp giymelerini ya da arabalarının ön camından görünür şekilde sergilemelerini dayattığı görüldü. “Faşizme hayır”, “Charles Michel istifa” şeklinde slogan atan göstericiler, “Sosyal kış geliyor” mesajı yazan pankartlar taşıdı.

Hollanda’da “sarı yelekliler” protestosu

Hollanda’da “sarı yelekliler” yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi. “Rutte istifa” ve “Rutte defol git” sloganları atan Hollandalı “sarı yelekliler” Başbakan Mark Rutte’nin istifasını talep etti. Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan “sarı yelekliler”, gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını eleştirdi.