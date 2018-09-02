Mazluma yalancı zalime kahraman

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

‘Solculuk’ adı altında çeşitli dış güçlere yamanarak varlıklarını devam ettirmek isteyen bazı odaklar, Uygurları, Çeçenleri ve Suriyeli muhalifleri terör yanlısı gibi göstermeye çalışırken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar açıkça destekleniyor. “Doğu Türkistan yalanları: İlgisiz fotoğraflar, kaynaksız haberler”, “Suriye’de İslamcı muhalif vahşeti!”, “Çeçen Faşizmi” ifadeleri ile her fırsatta zalimler tarafından ezilen mazlumları yalancılıkla itham eden ve gerçekleri çarpıtmak isteyen ‘Sol Haber Portalı’ isimli site başta olmak üzere birçok sol menşeli olduğunu iddia eden site, Rusya ve Çin’i desteklemekten geri durmuyor. Çeçenlerin faşist olduğunu iddia eden ve Suriyeli muhalifleri yalancılıkla itham eden site söz konusu Ukrayna’daki olaylar olduğu zaman Rusya’yı desteklemekten çekinmiyor. “Rus diplomasisinin başarısı”, “Donetsk, yeni devlet ilân etti: Malorossiya, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna’nın “başarısız devlet” olduğunu söyleyerek, “Küçük Rusya” isimli yeni bir devlet ilân ettiğini açıkladı” ifadeleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçıları kahraman ilan eden sözde solcular, Uygurların ve Çeçenlerin verdiği özgürlük mücadelesini ise terör hareketi olarak yansıtmak istiyor.