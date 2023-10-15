Mazluma bomba yağarken Uşak Belediyesi'nden örnek karar! İptal edildi..

Belediye tarafından yapılan açıklamada, katil İsrail'in mazlum Müslümanlara yönelik zulmü hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Sevgili gençler, Genç Kuşak olarak ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında “Gençlik ve Teknoloji” temasıyla ve özel içerikleriyle sizlerle buluşturmayı planladığımız festivalimiz için yoğun bir hazırlık gerçekleştirdik. Ancak bildiğiniz gibi Filistin’de ve İsrail’de meydana gelen çatışmalar devam ediyor. Özellikle Gazze Şeridine yönelik yapılan saldırılarla büyük bir insanlık dramı yaşanıyor; adeta bir toplum yurtlarından oluyor. Her gün yeni ve tahammülü zor can kayıplarına hep birlikte tanık oluyoruz. Böyle bir dönemde Genç Kuşak olarak sağduyuyla hareket ederek; bir yanda göz yas varken diğer yanda festival yapmanın doğru olmayacağını düşünüyoruz.

Bu kapsamda festivalimizi ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Bölgede akan gözyaşlarının dinmesini, en kısa sürede barış ve huzurun yeniden tesis edilmesini diliyoruz.



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