Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı
Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri(DSG)’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin görevden alındığı ve yerine yeni bir ismin getirildiği iddia edildi. Kararın arkasında bölücü örgütteki iç karışıklık ve iktidar mücadelesi olduğu düşünülüyor.
Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü olan Suriye Demokratik Güçleri(DSG)’nin elebaşı “Mazlum Kobani” olarak bilinen Mazlum Abdi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Teröristbaşı Abdi’nin görevine son verildiği ve yerine yeni bir ismin getirildiği ileri sürüldü.
Rütbesi düşürülen Ferhat Abdi Şahin’in yerine “Mahmude Reş” olarak tanınan “Mahmut Berxwedan” kod adlı teröristin getirildiği ifade edildi.