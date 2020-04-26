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Aktüel

Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası oluşan sessizlik, kısıtlamanın son gününde de devam etti.

2020-04-26 11:04:36 -
Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü gününde de sessizliğini korudu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası oluşan sessizlik, kısıtlamanın son gününde de devam etti.


Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İlçe merkezinin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Vatandaşlar evde kalırken, eczane ve fırınların açık olduğu ilçede belediye ekipleri çöpleri toplamaya devam etti.

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