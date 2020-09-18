Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, ekip arkadaşı Özkan Uğur hakkında açıklamalarda bulundu.
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi. Koronavirüs vakaları artış gösterirken Mazhar Alanson, maske ve koruyucu gözlükle salgına karşı önlemini aldı.
Alanson ayaküstü gazetecilerin sorularını cevapladı. Sosyal medyadaki eleştirilere ilişkin soruya cevap veren Alanson, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.
Kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumu takipçileri tarafından merak ediliyor.
Özkan Uğur hakkında da açıklamalarda bulunan Alanson, ‘durumu gayet iyi’ dedi.
Alanson, hep beraber single çalışması hazırladıklarını da sözlerine ekledi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.