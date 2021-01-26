Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman sona erecek?
Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci bitti mi? sorusu merak kazandı. Öğretmenlerin gözü atama tercihlerinde. Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları süresini uzattı. Peki, Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman sona erecek?
Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bitti mi? Ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını uzattı.
Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman sona erecek?
2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemine İlişkin Duyuru
2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemi saat 23:59 'a kadar uzatılmıştır
Mazerete bağlı yer değiştirme şartları neler?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın http:// personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılır ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılır. Mazeret sebebine göre öğretmenlerin uygunluk göstermeleri gereken şartlar da değişir.