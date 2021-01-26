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Eğitim Mazerete bağlı nakil başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?
Eğitim

Mazerete bağlı nakil başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri, engellilik ve diğer mazeretler ile nakil başvurularının uzatıldığı haberi bildirildi. Peki mazerete bağlı nakil başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 19:28:00 -
Mazerete bağlı nakil başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını bugün saat 23,59'a kadar uzattığını bildirdi. MEB, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Nakil başvuruları ne zamana uzatıldı

2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemine İlişkin Duyuru

2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2. Aşama Başvuru İşlemi saat 23:59 'a kadar uzatılmıştır.

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