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Seçim 2019 Sayfası

Mazbatasını aldı görevini devretmeye hazırlanıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52 oy oranı ile dördüncü kez belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı mazbatasını aldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 20:19
Mazbatasını aldı görevini devretmeye hazırlanıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52 oy oranı ile dördüncü kez belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı mazbatasını aldı. Bir hafta içinde belediye meclisini toplayacak olan Hüseyin Sarı’nın aldığı ceza nedeniyle görevini 1 yıl süreyle bir meclis üyesine devretmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanına hakaretten aldığı ceza nedeniyle 31 Mart seçimleri öncesinde görevinden alınan ancak seçilmesinde bir mahsur bulunmayan Hüseyin Sarı’nın Eylül ayına kadar başkanlık görevini yapamayacağı öğrenildi.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı olarak seçime giren ve aldığı 11 bin 306 oy ile Erdek Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen CHP’li Hüseyin Sarı’ya mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Çiğdem Sevmiş verdi. CHP Balıkesir İl Başkanı, bir grup partili ve meclis üyeleriyle birlikte Öğretmen Evi binasındaki seçim kuruluna gelen Sarı ve dokuz meclis üyesi mazbatalarını Erdek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çiğdem Sevmiş’ten aldı. Ardından Erdek Belediye Başkanı Sarı, il yöneticileri ve partililerle birlikte Cumhuriyet Alanına geçen Hüseyin Sarı, burada Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra belediye binasına geçti.


2014 yılında ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hak mahrumiyeti cezası alan ve yargıtay tarafından da onan cezası nedeniyle 18 Mart tarihinde İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 20:19
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