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Seçim 2019 Sayfası

Mazbata sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır" açıklamasında bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:00
Mazbata sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimlere ilişkin açıklama yaptı

"Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum"

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır." dedi.

 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:00
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. Binali yıldırım
  4. SİYASET Haberleri

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  • milli mücadelemilli mücadele29 dk önce
    son söz milletin. milli mücadele basladi. faizci merkez bankasi ve ysk vesayeti bitene kadar mücadele ve cihat. bardak tasti. dolar 20 tl olmus kimin umurunda.
  • OnurOnur34 dk önce
    Onurlu bir lider demokrasiyle geldik halk isterse yine devam ettirir istemzssse başkasını başa getirebilir

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