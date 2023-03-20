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Gündem Maymunlu fotoğraf olay olmuştu! Meral Akşener, Jahrein'i arayıp...
Gündem

Maymunlu fotoğraf olay olmuştu! Meral Akşener, Jahrein'i arayıp...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Twitch yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 17:10:00 -
Maymunlu fotoğraf olay olmuştu! Meral Akşener, Jahrein'i arayıp...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Twitch yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Daha önce kullandığı ifadeler ve paylaştığı 'maymunlu' görsel nedeniyle Akşener'den özür dilediğini belirten Sonuç, Akşener'in "Gençsin. Olur öyle şeyler" dediğini belirtti.

 

 
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