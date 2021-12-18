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Dünya Maymunlar köpeklere savaş açtı: 250 köpek öldü!
Dünya

Maymunlar köpeklere savaş açtı: 250 köpek öldü!

Hindistan'da köpekler bir yavru maymunu öldürünce, maymunlar da köpeklere karşı savaş açtı. 250 köpek maymunlar tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:32:00 -
Maymunlar köpeklere savaş açtı: 250 köpek öldü!

Maharaştra eyaletinin Beed bölgesindeki Lavool kasabasında yaşanan olayda, birkaç köpeğin geçen ay bir yavru maymunu öldürmesi üzerine maymunlar öç almak için karşı saldırıya geçti.

Köy sakinleri, maymunların geçen ay en az 250 köpeği öldürdüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre intikam peşindeki maymunlar, yakaladıkları köpekleri ağaçların tepelerine ya da binaların çatılarına taşıyıp aşağı atarak öldürüyor.

Kasaba sakinleri, maymunları yakalamaları için yetkililerle iletişime geçti. Fakat yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kasabaya gelen görevlilerin tek bir maymunu bile yakalayamadığı bildirildi.

Bunun üzerine kasaba sakinleri harekete geçerek maymunları kendileri yakalamaya çalıştı ama bu girişimler de sonuç vermedi. Bazı kişilerse yüksek yerlerdeki köpekleri kurtarmaya çalışırken düşerek yaralandı.

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Yorumlar

işin aslı...

Şu maymunlardaki basiretin, çeyreği bizim "insan düşmanlarında" yok. Demek ki ne imiş; herkes kendi ırkına sahip çıkıyormuş. Allah (c.c.) şu olayı bile, ibret olarak gösteriyor (Belhum Adaller hariç), tabii anlayan vicdan ve izan sahibi insanlara.
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