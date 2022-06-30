Maymun çiçeği vakası İstanbul'da mı? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği hastalığı pek çok ülkede görülmeye başladı. Ülkemizde de ilk vakanın tespit edildiği duyuruldu. Peki, hangi ilde maymun çiçeği vakası var?

Maymun çiçeği vakası İstanbul'da mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk maymun çiçeği vakasının ülkemizde tespit edildiğini duyurdu. Bakan Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor” dedi. İlk vakanın İstanbul’da görüldüğü öğrenildi.

Maymun çiçeği belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği hastalığının belirtileri ise merak ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hastalığın belirtileri hakkında bilgi vermişti. Oğuztürk, "Vücutta ateş, sırt ağrısı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olabiliyor. Buna ek olarak halsizlik ile beraber vücutta lenf bezleri dediğimiz bezlerde şişkinlik oluyor. Daha sonraki süreçte ise başta yüzde daha sonrasında da el içi avuç ayası, ayak tabanı gibi bölgelerde döküntüler dediğimiz cilt değişiklikleri meydana geliyor. Döküntülerin içi sıvı dolu şekilleri de söz konusu olabiliyor. Ama belli bir süre sonra bu döküntülerde de bir iyileşme söz konusu oluyor. Bu anlamda şunu net olarak ifade etmek gerekiyor ki; tanısı net yapılabilen, tedavi anlamında da sonuç itibariyle şikayetlerin azaltılmasına yönelik bir tedavi sürecinin olduğu, kesinlikle Covid-19 gibi bir pandemi ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Ama ülkelerin bir miktar etkileneceği, küçük vakalarla seyredecek bir süreç söz konusu" dedi.