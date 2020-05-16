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Medya

Mayıs'ta Temmuz sıcağı! Termometreler 40 dereceyi gösterecek

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bugün Akdeniz'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 39-40 dereceleri gösterecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:02:00 -
Mayıs'ta Temmuz sıcağı! Termometreler 40 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İllerimizdeki sıcaklıklar

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre yurdumuzda beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak: 

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 40, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 39, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 40, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 30, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 31, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 31, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık.

KARS: 24, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 35, Az bulutlu ve açık.

VAN: 23, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.

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